The Washington Post: физическая активность и полноценный сон помогают «очистить» мозг от метаболического мусора

Невролог и нейробиолог Майкен Недергаард назвал действенные методы очистки мозга от метаболических отходов. Об этом сообщил портал Infox.ru со ссылкой на интервью специалиста изданию The Washington Post.

По словам эксперта, вывод продуктов обмена происходит через глимфатическую систему, чья эффективность с возрастом снижается. Главными способами ее поддержки Недергаард назвал регулярную физическую активность и полноценный сон.

«Во время сна мозг осуществляет основную часть своей очистительной работы», — подчеркнул специалист.

Кроме того, циркуляцию жидкости в мозге улучшают дыхательные упражнения, йога и медитация. Врач также посоветовал пить достаточное количество воды, делать перерывы в работе для снижения стресса и включить в рацион продукты с антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами — жирную рыбу, орехи, овощи и ягоды.