The Lancet Public Health: женщины больше подвержены риску заболеваний, поскольку живут дольше мужчин | 360°

Наука 03 мая 2024, 14:07 The Lancet Public Health: женщины больше подвержены риску заболеваний, поскольку живут дольше мужчин

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Новое исследование американских ученых указало на необходимость по-разному подходить к оценке здоровья мужчин и женщин. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на The Lancet Public Health.

По данным экспертов, женщины больше подвержены высокому риску заболеваний, поскольку, как правило, живут дольше представителей сильного пола. Однако обычно их затрагивают состояния, которые приводят к несмертельным недугам.

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В связи с этим автор работы Луиза Сорио Флор призвала внедрять новые способы профилактики и лечения основных причин проблем со здоровьем.