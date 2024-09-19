The Lancet Neurology: исследователи связали возросшее число инсультов по всему миру с нездоровым образом жизни

Ученые Технологического университета Окленда выяснили, что в 2021 году количество людей, переживших инсульт, достигло 11,9 миллиона человек. Это на 70% больше, чем в 1990 году. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet Neurology.
Как уточнила «Москва.ру», такая статистика, прежде всего, связана с повседневными привычками населения и его нездоровым образом жизни. Риск инсультов увеличивают сразу несколько факторов: избыточный вес, изменение климата, диабет и избыточное употребление сладких напитков.
К основным причинам возникновения инсультов специалисты также относят дефицит омега-6 полиненасыщенных жирных кислот в пище и недостаток физической активности.
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