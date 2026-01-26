The Independent: ученые разработали новую технологию фильтрации, которая позволит удалить из воды вечные химикаты

Ученые из Университета Райса представили революционную разработку в области водоочистки, направленную на удаление пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), известных как «вечные химикаты». Эти химические соединения используются в производстве антипригарных покрытий, огнезащитных средств и упаковочных материалов, что сделало их повсеместными загрязнителями природной среды. Проблема удаления PFAS осложняется их химической устойчивостью и высокими показателями накопления в организме человека, написал The Independent .

Новая технология базируется на применении слоя двойного гидроксида (LDH), созданного из алюминиево-медного композитного материала. LDH демонстрирует уникальные адсорбционные характеристики, обеспечивая эффективное удаление широкого спектра вредных примесей из водных растворов. Тесты подтвердили, что этот материал удаляет PFAS в сотни раз эффективнее существующих методов, таких как использование активированного угля, сообщил MIR24.TV.

Технология позволяет сконцентрировать вредные вещества, не производя побочных выбросов и не требуя обработки высокими температурами. Возможность многократного использования материала делает его доступным и эффективным методом очистки воды. Разработчики уверены, что новая технология внесет значительный вклад в охрану окружающей среды и обеспечит доступ к безопасной воде для миллионов людей.

Повышенный интерес к исследованию обусловлен экологической важностью проблемы загрязнения водоемов PFAS. Результаты экспериментов и выводы ученых публикуются в научных журналах и обсуждаются на конференциях, что придает проекту широкую известность и признание среди исследователей и экологов. Данная технология может сыграть важную роль в борьбе с загрязнением пресноводных ресурсов и снизить нагрузку на экосистемы Земли.