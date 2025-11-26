The Guardian: знаменитые музыканты в среднем живут на 5 лет меньше своих менее известных коллег

Ученые из США и Европы провели исследование и выяснили, что знаменитые музыканты в среднем живут на пять лет меньше своих менее известных коллег. Об этом сообщил The Guardian .

Сольные исполнители оказались наиболее уязвимыми: их эмоциональное состояние было хуже, чем у вокалистов групп. Это связывают с отсутствием поддержки, повышенным давлением и большим объемом ответственности, написал aif.ru.

Профессор психологии и диагностики личности Университета Виттена Михаэль Дюфнер заявил, что результаты вызывают серьезное беспокойство и указывают на реальный риск преждевременной смерти среди популярных музыкантов.

В 2010-е годы мир потерял таких звезд, как Эми Уайнхаус, Уитни Хьюстон, Принс, Джордж Майкл и Кит Флинт. Исследователи подчеркнули, что повышенная смертность проявлялась только после обретения славы. Это подтверждает гипотезу о разрушительном влиянии популярности.

Однако ученые отмечают, что выводы не являются окончательными. Есть много примеров артистов, которые прожили долгую жизнь, поэтому полностью исключить роль индивидуального отношения знаменитостей к своей популярности пока невозможно.