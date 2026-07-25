The Guardian: замена газовых плит на электрические помогает улучшить состояние астматиков

Американские эксперты из штата Огайо обнаружили, что переход с газовых плит на электрические может существенно облегчить жизнь людям с астмой. Исследование, начатое в декабре 2024 года, показало, что количество госпитализаций и пропусков работы или учебы по болезни сократилось на 70% после замены газовых приборов на электрические, пишет The Guardian .

Команда исследователей проводила эксперимент в 72 домохозяйствах, где люди страдали от плохо контролируемой астмы. Состояние каждого участника оценивалось в течение четырех недель до и после замены газовой плиты на электрическую. Средний показатель тяжести астмы снизился с 2,6 до 1,5 балла по международной шкале, где изменение на 0,5 балла считается клинически значимым, добавил MK.RU.

Уровень загрязнения воздуха также снизился. В 44 домах было зафиксировано снижение содержания диоксида азота на 70%. Участники исследования стали реже пользоваться ингаляторами и меньше жаловаться на ночные пробуждения из-за астмы.

Профессор Эш Сегал из Университета Кейс Вестерн Резерв отметил, что улучшение контроля над астмой после замены газовой плиты было гораздо более значительным, чем при приеме плацебо. Он подчеркнул, что результаты исследования могут быть полезны для более масштабных проектов.