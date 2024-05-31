The Guardian: ученые выяснили, что жара может провоцировать преждевременные роды

Американские ученые в результате исследования установили, что волны жары, возникающие по мере изменения климата, провоцируют преждевременные роды. Об этом написало издание The Guardian .

Как уточнила Lenta.ru, специалисты проанализировали 53 миллиона родов и обнаружили, что через четыре дня непрерывной жары шанс преждевременного появления ребенка на свет повышается на 2%. Ученые также установили связь между глобальным потеплением и ухудшением здоровья детей.

Риск преждевременных родов увеличивается среди населения с низким достатком, поскольку у них есть меньше шансов укрыться от жары.