The Guardian: ученые выяснили, что жара может провоцировать преждевременные роды

Американские ученые в результате исследования установили, что волны жары, возникающие по мере изменения климата, провоцируют преждевременные роды. Об этом написало издание The Guardian.

Как уточнила Lenta.ru, специалисты проанализировали 53 миллиона родов и обнаружили, что через четыре дня непрерывной жары шанс преждевременного появления ребенка на свет повышается на 2%. Ученые также установили связь между глобальным потеплением и ухудшением здоровья детей.

Риск преждевременных родов увеличивается среди населения с низким достатком, поскольку у них есть меньше шансов укрыться от жары.

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