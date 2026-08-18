The Guardian: люди с тяжелыми нарушениями интеллекта живут на 24 года меньше

Новое исследование выявило значительное сокращение продолжительности жизни среди людей с тяжелыми нарушениями интеллекта. Они умирают в среднем на 24 года раньше, чем население в целом, и 40 % таких смертей можно было предотвратить, пишет MK.RU со ссылкой на The Guardian .

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные Управления национальной статистики (ONS) и программы LeDeR о 1301 взрослом с тяжелыми или глубокими нарушениями интеллекта, которые умерли в Англии в период с 2021 по 2023 год. Результаты показали, что эти люди умирали в среднем в 58 лет. Для сравнения, люди с легкими или умеренными нарушениями интеллекта — в 65 лет, а население в целом — в 82 года.

Исследование также обнаружило значительные этнические различия. Представители этнических меньшинств умирали на 14 лет раньше, чем их белые соотечественники. Это может указывать на дополнительные трудности с доступом к медицинской помощи, с которыми сталкиваются представители этнических меньшинств.

Джон Спаркс, исполнительный директор благотворительной организации Mencap, заявил, что результаты исследования шокирующие, но «к сожалению, неудивительные». Он подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения доступа к медицинской помощи для людей с самыми сложными потребностями.