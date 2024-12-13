The Guardian: дата извержения Везувия 24 августа 79 года нашей эры более вероятна, чем даты, предложенные в XVIII веке

Ученые пришли к выводу, что дата извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года нашей эры более вероятна, чем те даты, которые были предложены в XVIII веке. Об этом написало издание The Guardian , ссылаясь на экспертов по Помпеям.

Специалисты согласились с информацией, которую предоставил древнеримский автор Плиний Младший. Он описывал извержение в письмах, когда находился дома у своего дяди Плиния Старшего в Мизено, сообщил MK.Ru.

В конце XVIII века теорию Плиния Младшего начали оспаривать. Еще один отчет был представлен греко-римским историком и сенатором Кассием Дио. Он писал, что извержение началось осенью, которая во времена древнего Рима начиналась 8 августа.

Директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель отметил, что документальных свидетельств, подтверждающих теории о более поздних датах, не существует.