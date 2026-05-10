The Daily Mail: возрожденные ужасные волки готовы к размножению

В компании Colossal Biosciences заявили, что «возрожденные» ужасные волки (Aenocyon dirus) готовы дать потомство. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые реконструировали геном ужасных волков на основании ДНК, выделенной из древних останков. Используя геном в качестве эталона, они генетически модифицировали эмбрионы серого волка, чтобы те максимально соответствовали чертам вымершего вида.

Гибридные эмбрионы имплантировали суррогатным матерям-собакам. Эксперимент закончился рождением троих детенышей: самцов Ромула и Рема и самки Кхалиси. Они обладают более светлой шерстью, чем обычные волки, более крупными зубами и более мускулистым телосложением.

Волки обитают в экологическом заповеднике, где условия приближены к естественным. Ученые постоянно ведут наблюдения за ними и отмечают, что животные уже освоили важные навыки, например, научились разделывать тушу оленя. Теперь они готовы перейти к новому этапу — размножению.