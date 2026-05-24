The BMJ: канадские ученые поставили под сомнение пользу кальция для костей

Специалисты из Канады пришли к выводу, что прием добавок с кальцием и витамином D практически не влияет на снижение риска переломов при падениях. Результаты научной работы были опубликованы в журнале The BMJ .

В ходе исследования ученые анализировали данные 69 клинических испытаний, в которых приняли участие более 153 тысяч человек. Цель анализа — определить, оказывают ли кальций, витамин D или их сочетание влияние на снижение риска переломов и падений по сравнению с плацебо или отсутствием терапии, добавил Infox.ru.

Исследователи установили, что ни кальций, ни витамин D, ни их комбинация не имеют клинически значимого эффекта в профилактике переломов, включая серьезные переломы бедра.

Несмотря на то, что добавки с витамином D и кальцием долгое время рекламировались как средства для поддержания здоровья костей, новые данные указывают на их ограниченную эффективность для большинства пожилых людей.

Важно отметить, что выводы исследования не распространяются на людей с тяжелыми заболеваниями костей или тех, кто получает лечение от остеопороза. Ученые считают, что вместо повсеместного назначения добавок более полезными могут быть индивидуальные программы физической активности и меры по предотвращению падений.