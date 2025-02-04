ТГУ: российские ученые нашли способ улучшить обеззараживание воздуха

Ученые из Томского государственного университета и Бийского технологического института разработали эффективные способы улучшения качества дезинфекции помещений. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

Речь идет о применении аэрозольных технологий, например, в больницах и других замкнутых пространствах. Традиционные распылители формируют крупные капли, которые быстро оседают на поверхности, не обеспечивая должной защиты от микроорганизмов в воздухе. Исследователи предложили два инновационных метода распыления.

По данным экспертов, ультразвуковой и многостадийный способы позволяют мгновенно создавать облака мелкодисперсного аэрозоля в любых помещениях.