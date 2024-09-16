Теорию возвращения людей из мертвых опровергли

Теория американского ученого Сэма Парниа о возможности оживления умерших людей не имеет серьезных научных обоснований и похожа на фантастику. Об этом в интервью RT заявил доцент РУДН Андрей Скальный.

По словам Скального, органы человека могут некоторое время обходиться без кислорода. Но это время ограничено, поэтому у реаниматологов есть только несколько минут, чтобы вернуть пациента из состояния клинической смерти.

Доцент напомнил, что в медицинской науке выделяют два вида смерти — клиническую и биологическую. При клинической останавливаются процессы жизнедеятельности. В таком случае клеточные структуры в органах и тканях разрушаются с разной скоростью. Причем некоторые из них могут сохраняться до нескольких дней в состоянии, позволяющем вернуть их к жизни. Тогда возникает возможность трансплантации органов другому человеку.

А сделать это состояние более продолжительным для пересадки органов помогает криоконсервация. Американский ученый выстроил свою теорию именно на ее возможностях. Однако заморозка клеток в жидком азоте не способна обеспечить полную сохранность структуры клеток тканей и органов, в первую очередь мозга.

Возвращение к жизни земноводных после заморозки не является оживлением мертвого тела. Скальный утверждает, что это выход из анабиоза — особого состояния организма, который впадает в спячку. Все происходящие в организме процессы останавливаются, но структура тканей и органов при этом не нарушается.

Врач-репродуктолог Анна Мгоян ранее назвала нецелесообразным планирование криоконсервации для сохранения яйцеклеток в возрасте старше 35 лет.