Телескоп «Хаббл» показал необычную картину в галактике Хольмберг II

Астроном и популяризатор науки Александр Киселев назвал галактику Хольмберг II уникальной природной лабораторией, позволяющей наблюдать процессы, которые происходили во Вселенной миллиарды лет назад. Об этом написал сайт aif.ru .

На снимке, сделанном телескопом «Хаббл», галактика выглядит как рыхлое скопление звезд с огромными светящимися полостями. В СМИ их называют «космическими мыльными пузырями», уточнило радио Sputnik.

По словам астронома, необычный вид Хольмберг II — результат бурных процессов. Звезды с огромной энергией и массой взрываются как сверхновые, формируя пустоты вокруг себя. Розовый оттенок пузырчатых образований вызван ионизацией водорода под воздействием мощного излучения и звездных ветров.

Ученый отметил, что сейчас нет информации о целенаправленных исследованиях галактики на предмет наличия жизни, но такая возможность не исключена. «Основное внимание в астробиологии сосредоточено на экзопланетах в нашей собственной галактике, Млечном Пути», — подчеркнул он.