Телескоп «Хаббл» показал необычную картину в галактике Хольмберг II
Астроном и популяризатор науки Александр Киселев назвал галактику Хольмберг II уникальной природной лабораторией, позволяющей наблюдать процессы, которые происходили во Вселенной миллиарды лет назад. Об этом написал сайт aif.ru.
На снимке, сделанном телескопом «Хаббл», галактика выглядит как рыхлое скопление звезд с огромными светящимися полостями. В СМИ их называют «космическими мыльными пузырями», уточнило радио Sputnik.
По словам астронома, необычный вид Хольмберг II — результат бурных процессов. Звезды с огромной энергией и массой взрываются как сверхновые, формируя пустоты вокруг себя. Розовый оттенок пузырчатых образований вызван ионизацией водорода под воздействием мощного излучения и звездных ветров.
Ученый отметил, что сейчас нет информации о целенаправленных исследованиях галактики на предмет наличия жизни, но такая возможность не исключена. «Основное внимание в астробиологии сосредоточено на экзопланетах в нашей собственной галактике, Млечном Пути», — подчеркнул он.