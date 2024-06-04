Технологическое предпринимательство в медицине обсудят на сессии ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме проведут сессию, которую посвятят технологическому предпринимательству в медицине. Она пройдет в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество».

Технологический суверенитет стал ключевым аспектом экономического развития и национальной безопасности. Для обеспечения необходимых показателей нужны квалифицированные кадры, способные создавать и внедрять передовые технологии в области биомедицины.

«Во-первых, уникальным высокотехнологичным проектам, которые создаются и разрабатываются научными группами в университетах, требуется поддержка от бизнеса и инвесторов, важно пилотирование и внедрение», — отметила модератор сессии, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина.

Чтобы сохранить уникальный проект, добавила она, в команде должен быть предприниматель, способный довести идею до продукта и далее продвигать стартап в клиники. Проблемы создания новых высокотехнологичных стартапов в медицине собираются обсудить в рамках сессии. На ней также поговорят о важности взаимодействия науки и бизнеса и попробуют выяснить, какие инициативы важно запустить уже сегодня, чтобы ускорить появление в России качественных стартапов.

На сессии также обсудят существующие практики по развитию молодежного технологического предпринимательства и их развитие, предпринимательские навыки, необходимые студентам и молодым ученым, а также эффективную работу системы созидания в технологическом мире.

Ознакомиться с деловой программой экосистемы «Здоровое общество» можно на официальном сайте.