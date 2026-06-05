Студенты из Университета Райса создали систему для восстановления после инсульта

Студенты Университета Райса разработали TacTile — интерактивную систему, превращающую рутинные упражнения после инсульта в игру. Решение помогает пациентам восстанавливаться дома, поддерживая мотивацию, сообщил сайт 56orb.ru .

Набор состоит из модульных плиток с сенсорными насадками для тренировки пальцев, кисти и локтя. Взаимодействуя с ними, пользователь управляет персонажем на экране.

Система автоматически фиксирует скорость, точность и прогресс, передавая данные лечащему специалисту. Это заменяет личный контроль терапевта и позволяет объективно оценивать динамику реабилитации