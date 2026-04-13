Стало известно о планах российских ученых отправить спутник к астероиду Апофис

Российские ученые планируют отправить спутник к астероиду Апофис в 2029 году

Ученые Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына МГУ рассматривают возможность отправки миссии к астероиду Апофис, который весной 2029 года приблизится к Земле. Об этом сообщил ТАСС директор института Эдуард Боос.

«Прорабатываем проект по организации миссии к нему к 2029 году», — сказал он.

Небесное тело пройдет примерно в 32 тысячах километров от планеты — это ближе, чем орбита некоторых геостационарных спутников. В институте прорабатывают варианты экспедиции с использованием малых космических аппаратов или кубсатов.

Основная задача миссии — подлететь к астероиду и детально изучить. Ученые не исключают и посадку на поверхность с последующим забором образцов грунта.

Астероид Апофис открыли в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в США. Его размеры примерно в 400 на 250 метров. Название он получил в честь древнеегипетского змея-разрушителя. После сближения в 2029 году объект еще несколько раз будет проходить относительно близко к Земле — в 2036 и 2068 годах.