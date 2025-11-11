Специалисты РАН рассказали о метеорите, который пролетел над Москвой

Специалисты отметили, что метеориты такого класса не несут угрозы радиации

Ученые из ГЕОХИ РАН изучили первые фрагменты метеорита, найденные в районе падения на стыке Тверской и Новгородской областей. По результатам первичного анализа установлено, что небесное тело относится к типу обыкновенных хондритов — самых распространенных каменных метеоритов, падающих на Землю, написал RT .

Доктор физико-математических наук и профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов подчеркнул, что эти объекты представляют собой вещество, оставшееся практически неизменным со времен формирования Солнечной системы.

«Они представляют собой вещество, оставшееся практически неизменным со времен формирования Солнечной системы, своего рода строительный материал планет», — отметил он.

По словам эксперта, метеориты такого класса не несут угрозы радиации или заражения. Основной риск связан с кинетической энергией — прямым ударом крупного фрагмента, но в данном случае это исключено. Специалисты продолжают более детальные исследования для окончательного подтверждения классификации и определения подгруппы метеорита.