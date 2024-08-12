Специалисты обнаружили часть корабля 16-го века в архипелаге Новая Земля

В архипелаге Новая Земля участники экспедиции Русского географического общества и Северного флота нашли обломки корабля Виллема Баренца, курсирующего по морям в 16-м веке. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что судно направлялось из Европы в Китай и Индию и попало в ледовый плен у берегов Новой Земли. Экипаж навсегда покинул корабль в Ледяной Гавани.

По словам командира экспедиционного отряда Сергея Зинченко, ранее никто не мог определить местоположение затонувшего судна. Сейчас оно обнаружено, другой вопрос — как достать корабль на поверхность земли.

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