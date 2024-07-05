Специалисты ННГУ им. Лобачевского: ранняя седина и резкие скачки холестерина могут сообщать о риске внезапной смерти

Ранняя седина и резкие скачки холестерина могут сообщать о риске внезапной смерти. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь ННГУ им. Лобачевского Алексей Никонов, рассказал сайт newsnn.ru.

Дело в том, что время появления седых волос прямо пропорционально выраженности атеросклероза, а он, в свою очередь, может вызвать инфаркт, инсульт и внезапную смерть.

По словам одного из авторов работы — доцента Марии Курниковой, людям с большим весом не рекомендуется сбрасывать лишние килограммы с помощью бега. Лучше начать процесс с корректировки питания и с ходьбы, чтобы не нагружать жизненно важные органы.

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