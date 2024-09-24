Специалисты ЛЭТИ создали метод обнаружения разливов нефти в море при любых погодных условиях

В России придумали метод обнаружения разливов нефти в море во время любых погодных условий. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на специалистов ЛЭТИ.

На сегодняшний день, как пояснили ученые, существует несколько подходов для мониторинга разливов, однако все они не показывают их при слабом волнении моря.

Как рассказал доцент кафедры радиотехнических систем (РС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Михаил Бородин, всепогодный метод обнаружения нефтяных пленок в открытом море был разработан с помощью радиолокационной системы, источник и приемник сигнала которой находится на одном судне, а пассивный отражатель — на другом. По его словам, дальность обнаружения превосходит уже существующие способы в 2,6 раза.