Специалисты КрАО разработали методику прогнозирования событий на Солнце
Ученые из Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) разработали метод заблаговременного прогнозирования вспышек на Солнце. По данным «Известий», он основан на выявлении в хаотическом потоке солнечного излучения предвестников, которые проявляются на различных частотах.
Солнечные вспышки опасны тем, что воздействуют на магнитное поле Земли, производя магнитные бури. От них страдают метеозависимые люди, микроэлектроника, а также приборы навигации и связи.
Как сообщили ученые, в ближайшем будущем будет создана система, позволяющая предсказывать вспышки за одну-две недели до того, как они произойдут.