Специалисты КрАО разработали методику прогнозирования событий на Солнце

Ученые из Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) разработали метод заблаговременного прогнозирования вспышек на Солнце. По данным «Известий», он основан на выявлении в хаотическом потоке солнечного излучения предвестников, которые проявляются на различных частотах.

Солнечные вспышки опасны тем, что воздействуют на магнитное поле Земли, производя магнитные бури. От них страдают метеозависимые люди, микроэлектроника, а также приборы навигации и связи.

Как сообщили ученые, в ближайшем будущем будет создана система, позволяющая предсказывать вспышки за одну-две недели до того, как они произойдут.

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