Специалисты из Гарварда назвали диеты для продления жизни

Специалисты из Гарварда изучили информацию о 105 тысячах жителей США, за которыми велось наблюдение на протяжении более чем 30 лет. В ходе анализа они определили, какие диеты могут снизить риск развития серьезных заболеваний и продлить жизнь на несколько десятилетий, сообщил сайт aif.ru со ссылкой на портал Origo.

«Результаты показали, что те, кто точно следовал рекомендованным диетам, на 86% старели позже», — отмечается в публикации.

Среди наиболее полезных для здоровья диет эксперты выделили следующие:

AHEI — акцентирована на овощах, фруктах, цельнозерновых культурах, бобовых, орехах, с минимальным потреблением красного мяса, сладких напитков и полуфабрикатов.

aMED — разновидность средиземноморской диеты с большим количеством овощей, оливкового масла, рыбы и цельного зерна при умеренном потреблении мяса.

DASH — направлена на снижение потребления соли, включает много овощей, фруктов, нежирного белка и молочных продуктов с низким содержанием жира.

MIND — разработана для поддержания здоровья мозга, рекомендует употребление листовых овощей, ягод и оливкового масла, минимизируя жареные продукты и полуфабрикаты.

hPDI — «более здоровая» версия растительной диеты с акцентом на цельнозерновые, бобовые, фрукты и семена.

PHDI — растительные продукты преобладают, животные — в умеренных пропорциях.

EDII — потребление продуктов с противовоспалительным действием, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые.

EDIH — вводятся продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови, например, овощи и бобовые, исключаются продукты с быстро усваиваемыми углеводами.