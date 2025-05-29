Спелеологи нашли 14 древних артефактов в мексиканской пещере

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) сообщил об обнаружении 14 древних артефактов в пещере Тлайокок, расположенной на высоте 2,4 тысячи метров. Среди участников экспедиции были российские спелеологи, написал сайт aif.ru .

По данным ученых, коллекция включает в себя три браслета из ракушек, возможно, принадлежащих к морскому виду Triplofusus giganteus, фрагмент браслета малакологического происхождения, гигантскую улитку вида Strombus sp., кусок обугленной древесины, два целых каменных диска, похожих на пиритовые зеркала, еще шесть фрагментов дисков, а также образцы отложений.

Археологи предполагают, что предметы относятся к постклассическому периоду и могли быть помещены в пещеру в 950–1521 годах нашей эры. По всей видимости, артефакты принадлежат культуре тлакотепехуа, которая населяла этот регион, но остается малоизученной.

Изначально спелеологи подумали, что находка — это мусор, который оставили туристы. Однако позже они поняли, что совершили важное открытие.