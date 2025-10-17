Спелеолог Самохин указал на возможность новых географических открытий под землей

Спелеолог и председатель крымского отделения РГО Геннадий Самохин рассказал о своих приключениях под землей в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист поделился своими впечатлениями о пещерах и объяснил, почему они его привлекают.

«Под землей интереснее, и именно там еще есть возможность сделать географические открытия. А еще для меня это удовольствие, счастье», — признался ученый.

По словам Самохина, он участвовал в экспедициях в самых глубоких пещерах мира, включая Крубера-Воронью в Абхазии. Вместе с командой он поставил датчики температуры, исследовал геологию, микроклимат и животных.