Сотрудники Сеченовского университета нашли новый метод лечения эндометриоза без удаления матки

Эндометриоз — распространенное гинекологическое заболевание, которое может привести к бесплодию. Согласно данным ВОЗ, им страдают 10% женщин в мире. Доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Алексей Шкляр рассказал Life.ru , что нужно знать о заболевании.

При эндометриозе клетки внутренней оболочки матки разрастаются за ее пределами, вызывая воспаление и боли. Полностью вылечить болезнь нельзя, так как ее причины неизвестны.

Ранее существовали два способа лечения эндометриоза: хирургический и медикаментозный. Первый предполагал удаление матки, второй — гормональную терапию. Однако в прошлом году в Сеченовском университете впервые применили новый способ — лазерный дриллинг, который позволяет избежать удаления матки.

«Часто пациентки разных возрастных групп приходят с жалобами на болезненные и обильные менструации или на межменструальные кровяные выделения. Причем многие ранее были на консультации у гинеколога, им делали УЗИ, но диагноз не поставили. А мы в процессе диагностики выявляем эндометриоз», — отметил специалист.

Обильные и болезненные менструации, а также хронические тянущие боли внизу живота — повод для женщины обратиться к врачу. Ежегодный осмотр у гинеколога обязателен для всех.

В 2025 году в Сеченовском университете впервые стали применять технику лазерного дриллинга матки для лечения аденомиоза. Лазерный пучок с определенными характеристиками доставляется к очагу поражения в мышце матки. Лазер выжигает больные клетки, не трогая здоровые ткани. Метод малоинвазивный и эффективный. Спустя 6 месяцев после процедуры врачи обследовали более 470 пациенток — боли и обильные кровяные выделения ушли.

«Мы сейчас проводим исследования, но уже можно говорить о том, что это методика — существенный прорыв в лечении эндометриоза», — уточнил гинеколог-хирург.