Сотрудник РАН Рындык рассказала о быстрой регенерации костей за счет 4D-печати

В области восстановления костной ткани достигнут значительный прогресс благодаря использованию современных биорезорбируемых материалов, изготовленных с применением технологии 4D-печати. Об этом сообщила «ФедералПресс» младший научный сотрудник ИНХС РАН, преподаватель химии НИУ ВШЭ Мария Рындык.

Эксперт отметила, что сегодня восстановление костной ткани переживает настоящую революцию. Это стало возможным благодаря сочетанию 4D-печати и биорезорбируемых материалов. Раньше имплантаты были статичными и зачастую требовали повторных операций. Современные технологии позволяют создавать персонализированные конструкции, которые поддерживают дефект и постепенно замещаются костью пациента, исчезая без следа.

По словам Рындык, 4D-печать отличается от классической 3D-печати тем, что использует материалы с памятью формы. Такие имплантаты могут менять свою структуру или свойства под воздействием температуры, pH или других факторов организма, что важно для адаптации к индивидуальным условиям регенерации костей.

Специалист рассказала, что металлические имплантаты прочны, но не рассасываются и могут вызывать воспаление. Керамика биосовместима, но хрупка и не выдерживает длительных нагрузок. Оптимальным решением являются композиты на основе биорезорбируемых полиэфиров, таких как PLGA, и кальцийфосфатной керамики, например, карбонатапатита (CAp).