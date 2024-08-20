Сотрудник РАН Петрукович: Северный полюс Луны удобнее для России из-за географического положения страны

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с ИА НСН сообщил о том, что России удобнее проводить космические исследования на Северном полюсе Луны в связи с географическим положением страны.

По его словам, большинство исследователей из разных стран привлекает именно Южный полис, однако для России более удобно держать связь с космическими аппаратами, находящимися на Северном.

«Не исключено, что через некоторое время космические агентства выработают какое-то решение об оптимальном расположении лунных баз», — сказал он.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что России следует «застолбить» Северный полюс Луны для «Луны-27».