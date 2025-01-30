Сотрудник МГУ Тышковский: клеточная инженерия поможет продлить жизнь на 25 лет

Старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Тышковский рассказал РБК о перспективах репрограммирования клеток организма как методе продления жизни.

Этот процесс, по словам ученого, включает замену программы в клетках путем введения в них генетической конструкции, содержащей четыре гена. В результате клетки возвращаются в состояние, близкое к эмбриональному, что позволяет выращивать из них ткани различных органов, нуждающихся в обновлении, написало «АБН24».

Помимо этого, ведутся исследования новых лекарственных средств — комбинации препарата рапамицина, которые показали значительные результаты в увеличении продолжительности жизни лабораторных мышей. Если подобные методы окажутся успешными и при применении к человеку, это может привести к увеличению средней продолжительности жизни на 25 лет.