Сотрудник ФИАН Авдеев рассказал, что лунная программа отложила экспедицию на Марс

Сотрудник астрономического центра ФИАН, популяризатор космонавтики, автор канала «Улица Шкловского» Вячеслав Авдеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что нерешенные вопросы радиации и жизнеобеспечения стали причиной пересмотра приоритетов в космических исследованиях.

Из-за сложностей с длительными миссиями все силы были направлены на «близкие цели».

«Тут вдруг все сказали: бросаем силы на Луну, а Марс пока откладываем в долгий ящик, потому что сначала нужно успеть все с Луной», — отметил эксперт.

Он добавил, что планы сильно поменялись, в том числе в связи с реструктуризацией НАСА.