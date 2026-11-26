Сон длительностью девять часов и больше сопряжен с ростом показателей смертности у людей с патологиями сосудов и сердца. Об исследовании сотрудников Южного университета Джорджии сообщил сайт mk.ru со ссылкой на научное издание PLOS One.

Специалисты проанализировали данные 3287 пациентов в течение 15 лет. За время наблюдения умерло около половины участников: 17% скончались от кардиологических проблем, еще 33% — от иных факторов.

У респондентов, спавших от девяти часов, вероятность летального исхода от всех причин оказалась выше на 51%, а непосредственно от заболеваний сердца — на 53% в сопоставлении с графиком в семь-восемь часов. Влияния дефицита сна на частоту смертей медики не зафиксировали.

По оценке авторов работы, долгий отдых может выступать не причиной ухудшения состояния, а маркером скрытых патологий или обострения хронических недугов.