Сомнолог Бузунов заявил, что современные технологии с точностью констатируют смерть человека

Существуют легенды о том, как люди оказывались похоронены заживо, однако современная медицина научилась надежно отличать смерть от кратковременной потери сознания. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках Роман Бузунов в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, ситуации, когда человека, потерявшего сознание, признают мертвым, объясняются некомпетентностью врачей.

«Бывает, что сердце бьется при отсутствии признаков функционирования мозга. В этом случае современная медицина считает, что человек умер, и системы жизнеобеспечения отключают», — отметил сомнолог.

Он пояснил, что современные технологии позволяют с высокой точностью определить состояние пациента и констатировать смерть.