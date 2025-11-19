Сомнолог Бузунов рассказал, что вечером мозг лучше запоминает информацию

Доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России Роман Бузунов в разговоре с ИА НСН поделился результатами своих исследований. Эксперт подчеркнул, что мозг эффективнее усваивает новую информацию в вечернее время.

По словам специалиста, процесс запоминания зависит от внутренних биологических часов и меняется в течение дня. К вечеру мозг устает и меньше отвлекается на внешние раздражители, написал сайт RT.

«В этот момент человек начинает концентрироваться, а не отвлекаться на окружающий мир, чтобы быстрее все "доделать" и пойти отдыхать», — отметил врач-сомнолог.