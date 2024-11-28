Solar Energy: российские ученые разработали метод опреснения воды с помощью хлопьев из графена

Российские ученые из Национального исследовательского университета МЭИ разработали метод опреснения воды с помощью хлопьев из графена размером с клетку человеческой кожи. Об этом говорится в журнале Solar Energy, написал RT .

Специалисты добавили частицы в воду, чтобы выяснить, как быстро она будет испаряться под воздействием света в разных диапазонах спектра. Оказалось, что под солнцем графен ускоряет испарение воды на 95%.

Авторы работы объяснили, что графеном является наноматериал, состоящий из углеродного слоя атомарной толщины. Он хорошо проводит тепло и имеет большую площадь поверхности.

Их исследование имеет важное значение для будущего опреснения соленой морской воды и очистки сточных вод от загрязняющих примесей.