Соблюдение средиземноморской диеты оказалось связано с меньшей вероятностью акне у взрослых, особенно у женщин. Об этом сообщили исследователи из Королевского колледжа Лондона, проанализировавшие данные 228 757 участников. Текущее акне выявили у 1603 человек — на основании медицинских записей и информации из анкет. Результаты работы опубликованы в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV).

Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с меньшей вероятностью акне, особенно у женщин. У мужчин же высыпания чаще коррелировали с низким содержанием углеводов и большим количеством продуктов животного происхождения, хотя этот результат требует проверки. Употребление приготовленных овощей и йогурта снижало риск акне, тогда как обезжиренное молоко, десерты и свинина — повышали, пишут «Известия».

Авторы подчеркивают, что это лишь статистические ассоциации, а не доказанное влияние рациона. Исследование носило поперечный характер, связи были небольшими, а возраст участников не позволял переносить выводы на подростков.