Служба спасения космонавтов отметит свое 60-летие в 2026 году

В 2026 году Служба спасения космонавтов отметит 60-летний юбилей. В преддверии этой даты 5 апреля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла встреча, посвященная истории и современным достижениям службы, сообщил «Ридус» .

Специалисты рассказали о сложностях поиска и эвакуации экипажей после посадки, а также вспомнили знаковые случаи из истории отечественной космонавтики. Так, в 1975 году экипаж «Союза-18-1» испытал огромные перегрузки при аварийном спуске, а в 2018 году система аварийного спасения успешно сработала при запуске «Союза МС-10», обеспечив благополучное приземление Алексея Овчинина и Тайлера Хейга.

Сегодня служба оснащена современными вездеходами, вертолетами и даже наноспутниками-спасателями. Однако ключевую роль по-прежнему играют профессионалы — мастера парашютного спорта и медики, готовые действовать в самых экстремальных условиях.