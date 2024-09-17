«Следы по всему миру». Ученые продолжили поиски библейского Ковчега Завета

Ковчег Завета с десятью заповедями, утерянный до начала нашей эры, до сих пор пытаются найти археологи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Последние упоминания о Ковчеге Завета относятся к 622 году до нашей эры. Речь идет о словах иудейского царя Иосия, который распорядился перестать носить ковчег на плечах.

В 586 году Иерусалим разрушил вавилонский царь Навуходоносор и святыня пропала. В 538 году персидский царь Кир вернул иудейские реликвии в город, но среди них не оказалось Ковчега Завета.

Некоторые исследователи полагают, что реликвию уничтожили вместе храмом или похитили солдаты во время нападения. Однако есть ученые, которые считают, что Ковчег Завета спрятали задолго до вторжения Навуходоносора.

Также есть предположение, что ковчег сейчас находится в Эфиопии, где иудаизм исповедовали еще в V веке до нашей эры.

«Местные жители верят, что религию им принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Вступив на трон, он отправился в Иерусалим за „новой верой“ и привез оттуда главную святыню. С тех пор она хранится в столице — городе Аксуме», — уточнили авторы материала.

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