Sky News: анализ крови поможет выявить болезнь Альцгеймера задолго до симптомов

Новое исследование показывает, что анализ крови может выявить признаки болезни Альцгеймера за десятилетия до появления первых симптомов. Это дает надежду миллионам людей, страдающих от деменции во всем мире. Об этом сообщил сайт MK.RU со ссылкой на Sky News.

Ученые измерили уровни двух биомаркеров амилоида и p-tau-217 в крови 1350 человек в США, у которых не было деменции. Средний возраст участников составил 61 год. Анализ выявил высокие уровни биомаркеров у 86 пациентов, у которых также наблюдались ухудшение когнитивных функций и снижение вербальной памяти.

По мнению экспертов, использование анализов крови для более раннего выявления изменений в мозге «может быть невероятно полезным». Исследование подтверждает концепцию о том, что болезнь Альцгеймера начинается задолго до появления клинических симптомов.

Доктор Джеки Хэнли, руководитель отдела финансирования исследований в Alzheimer's Research UK, отмечает, что эти исследования дополняют растущее количество фактических данных, свидетельствующих о прогрессе в выявлении биологических изменений, связанных с болезнью Альцгеймера, на более ранних стадиях жизни.

Анализы крови для потенциального выявления болезни Альцгеймера менее инвазивны и более доступны, чем существующие инструменты, такие как ПЭТ-сканирование мозга и люмбальные пункции. В рамках проекта Blood Biomarker Challenge анализы крови для диагностики деменции могут быть доступны в британской Национальной службе здравоохранения к 2029 году.