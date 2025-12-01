Синоптик Леус предупредил о мощной вспышке высшего класса Х на Солнце

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о сильной вспышке самого высокого класса Х на Солнце утром 1 декабря. Об этом сообщили « Известия ».

По предварительным данным, мощность вспышки достигла Х1,95 балла. Пик солнечной активности зафиксирован в 5:49 по московскому времени. Синоптик подчеркнул, что это событие стало одним из пяти самых мощных с начала 2025 года.

Как пояснил специалист, поскольку источник вспышки расположен далеко от линии Солнце — Земля, вероятность влияния выброса плазмы на нашу планету минимальна.