Швейцарские ученые назвали накопление неактивной формы белка GRK2 потенциальным триггером болезни Альцгеймера

Исследование основывалось на анализе образцов тканей мозга, полученных из больницы Университета Айн-Шамс в Египте. В ходе работы было установлено, что в случае перехода в неактивную форму белок GRK2 начинает накапливаться в мозге людей с деменцией. Подобные процессы были обнаружены и в экспериментах на мышах, написали «Известия».

Ученые выяснили, что неактивные молекулы белка GRK2 формируют сгустки внутри нервных клеток. Эти агрегаты прикрепляются к митохондриям — энергетическим центрам клеток — и нарушают их работу.

Ведущий автор исследования и профессор молекулярной фармакологии в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Урсула Квиттерер подчеркнула: «Агрегаты GRK2 блокируют поры митохондрий, уменьшая количество энергии, которую они могут поставлять, и приводя к стрессовой ситуации внутри клеток».

Кроме того, команда установила, что накопление неактивного GRK2 увеличивает выработку бета-амилоида — белкового фрагмента, традиционно связываемого с болезнью Альцгеймера. По словам ученых, это создает замкнутый круг: накопление бета-амилоида создает дополнительный стресс для нейронов, что провоцирует образование еще большего количества дефектного белка GRK2 и ускоряет прогрессирование заболевания.