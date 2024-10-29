Швейцарские ученые: для глобального охлаждения планеты необходимо распылять в атмосфере алмазные наночастицы

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха во время своих исследований пришли к выводу, что для глобального охлаждения планеты лучше всего подойдут алмазные наночастицы, которые необходимо распылять в атмосфере. Об этом написала «Москва 24» .

Климатолог Сандро Ваттиони напомнил о существовании оксида титана, оксида алюминия, кальцита, карбида кремния и диоксида серы. Однако все эти вещества, по словам специалиста, могут дать обратный эффект в виде выпадения кислотных дождей. Ученые считают, что лучше всего с охлаждением Земли справились бы пять миллионов тонн алмазной пыли, состоящей из частиц размером до 150 нм. Наноалмазы считаются химически нейтральными, при этом обладают достаточной отражающей способностью.

Проект пока не рассматривается всерьез из-за своей дороговизны. По словам экспертов, он обойдется в несколько сотен триллионов долларов.