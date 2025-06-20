Шведские ученые выявили способность бабочек ориентироваться по звездам

Шведские ученые провели исследование поведения бабочек вида Agrotis infusa во время миграции и выяснили, что насекомые способны ориентироваться в полете по звездному небу. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Nature.
Эксперимент проводился в Австралии, где использовался специальный аппарат, имитирующий условия полета. Оказалось, что при отсутствии Луны бабочки сохраняют заданное направление, что позволяет предположить: зрение насекомых настроено на восприятие ориентации звезд.
Наибольшая активность нервных клеток зрительной системы регистрировалась, когда бабочка летела на юг. Предположительно, Agrotis infusa используют небесные светила и магнитное поле Земли аналогично тому, как человек пользуется компасом.
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