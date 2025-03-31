Сейсмолог Татевосян предупредил об угрозе цунами в некоторых регионах России

Сейсмолог Рубен Татевосян предупредил о риске возникновения цунами в некоторых регионах России. Об этом сообщил News.ru .

Ученый уточнил, что наибольшую опасность представляет Курило-Камчатская дуга, характеризующаяся высокой сейсмической активностью. Она способна вызывать разрушительные волны, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«У нас действительно есть потенциально опасные цунамогенные зоны, где, если произойдет землетрясение, то может возникнуть цунами», — заявил эксперт.

По его словам, ранее уже случались подобные катастрофы. Татевосян привел в пример Шикотанское землетрясение и событие в Петропавловске-Камчатском, сопровождавшиеся цунами.