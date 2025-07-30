Сейсмолог Татевосян назвал невозможным точное предсказание землетрясений

Сейсмолог Рубен Татевосян заявил в беседе с News.ru , что землетрясения невозможно предсказать точно. Однако ученые способны оценить вероятность сейсмической активности в определенном районе.

По словам эксперта, говорить о точности предсказания подземных толчков в духе расписания поездов не приходится.

«Если говорить о точности, с какой, например, ходят поезда, пусть иногда и с нарушениями — нет, предсказать так землетрясение нельзя», — пояснил специалист.

При этом он отметил, что можно спрогнозировать вероятность землетрясения определенной магнитуды на небольшой территории, но не более того.