Сейсмолог Шебалин заявил, что цунами после землетрясения в Японии не опасно для России

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил NEWS.ru , что цунами, вызванное землетрясением в Японии, не представляет угрозы для России. По его словам, волны могут достигнуть Курильских островов, однако не нанесут серьезного ущерба.

Шебалин подчеркнул, что высота волн будет незначительной и существенного ущерба быть не может. Он также напомнил о землетрясении 29 июля 2025 года на Камчатке с магнитудой 8,8, которое вызвало цунами, но не привело к серьезным последствиям, так как регион был готов к волнам такой высоты.

Сообщается, что первая волна цунами поднялась на 40 сантиметров после сильного землетрясения в Японии. По информации зарубежных журналистов, за ней могут последовать волны большей высоты. Эвакуация объявлена не менее чем для 20 тысяч жителей префектуры Иватэ.