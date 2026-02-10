Сейсмолог Морозов оценил вероятность повторных толчков в Краснодарском крае

Ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности ИФЗ РАН, доктор технических наук Алексей Морозов в беседе с RT объяснил, что регион Анапа — Новороссийск находится в сейсмоопасной зоне. Это место взаимодействия Кавказской горной системы и краевого прогиба Черного моря.

Морозов сообщил, что исследования показывают: эта зона способна вызывать землетрясения магнитудой до пяти баллов.

«И сегодня ночью мы наблюдали проявление такого землетрясения с подобной магнитудой», — заявил он.

Сейсмолог отметил, что после основного толчка умеренной магнитуды возможны повторные толчки — афтершоки. Однако их магнитуда обычно ниже, чем у основного события.

Учитывая историю региона, масштабная серия ощутимых афтершоков маловероятна, но единичные слабые события в ближайшие дни вполне возможны, подытожил Морозов.