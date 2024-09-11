Сеченовский университет: употребление синтетических наркотиков приводит к психозу
Ученые Сеченовского университета выяснили, какие психические расстройства развиваются при употреблении синтетических наркотиков. Результаты исследования опубликовали «Известия».
По данным экспертов, у наркоманов существенно повышается риск развития психоза. Вероятность появления недуга существует даже у тех, кто принял запрещенные вещества лишь раз.
Самая частая в данном случае форма — делириозная. К симптомам относятся галлюцинации, помрачение сознания, а также повышение артериального давления, сердцебиения и частоты дыхания.
«Наш талисман». Медсестру аэроклуба «Волосово» в Чехове поздравили с 85-летием
Еще тысячу гостиниц Подмосковья проверили на наличие договора по вывозу мусора
Катера ВСУ бросили у берегов Крыма раненых
Новый врач пополнил штат приемного отделения Воскресенской больницы
Осужденный Стрелков опроверг сообщения об отправке на СВО из колонии
Пленный боец ВСУ назвал несправедливым решение Зеленского наградить Баранюка и Волынского
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте