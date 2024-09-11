Сеченовский университет: употребление синтетических наркотиков приводит к психозу

Ученые Сеченовского университета выяснили, какие психические расстройства развиваются при употреблении синтетических наркотиков. Результаты исследования опубликовали «Известия».

По данным экспертов, у наркоманов существенно повышается риск развития психоза. Вероятность появления недуга существует даже у тех, кто принял запрещенные вещества лишь раз.

Самая частая в данном случае форма — делириозная. К симптомам относятся галлюцинации, помрачение сознания, а также повышение артериального давления, сердцебиения и частоты дыхания.

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