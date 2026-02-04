SCMP: правильно выбранная музыка оказывает успокаивающее воздействие на домашних животных

Газета South China Morning Post проинформировала читателей о положительном воздействии музыки на домашних животных, в частности на собак. Специалисты отмечают, что правильно выбранные музыкальные произведения оказывают успокаивающее воздействие на животных, улучшают их самочувствие и снижают тревожность.

Особенно полезно включать мелодичные композиции в периоды, когда собака остается одна дома, либо используется как дополнительный элемент в тренировочном процессе. Исследования показывают, что разные породы и индивидуальные особенности питомцев определяют, насколько эффективно та или иная музыка воздействует на собаку, написали «Известия».

Музыкальная терапия применяется владельцами животных и специалистами по уходу за ними для снятия стрессового состояния и ускорения процесса привыкания животных к новым обстоятельствам. Некоторые специалисты советуют владельцам дополнять прогулки прослушиванием приятных мелодий, улучшая тем самым общее здоровье и благополучие домашнего любимца.