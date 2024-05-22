Scientific Reports: ученые из России открыли способ повышения урожайности сельхозкультур

Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета обнаружили способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Об этом написал научный журнал Scientific Reports.
Специалисты изучили бактерии Nocardia mangyaensis, которые синтезируют соединение, обеспечивающее растения железом в условиях дефицита. По словам ученых, эти микроорганизмы также могут производить ряд других полезных для растений органических молекул и насыщать ими почву, рассказал RT.
Новые препараты, разработанные российскими специалистами, снизят потери урожая от болезней и стрессовых факторов.
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