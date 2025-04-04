Scientific Reports: ученые из Китая обнаружили связь пародонтита и рака груди

Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета провели исследование и выяснили, что патологии ротовой полости связаны с онкологическими процессами. Об этом написал журнал Scientific Reports .

Исследователи стремились понять, может ли пародонтит — воспаление тканей вокруг зуба — быть причиной развития злокачественных опухолей. Они обратились к базе данных Gene Expression Omnibus (GEO) и проанализировали гены, активные при обоих заболеваниях, сообщил MK.Ru.

Оказалось, что у пародонтита и рака молочной железы есть два общих биомаркера: TDO2 и ANKRD29. Первый ген усиливает риск развития рака, ослабляя противоопухолевый иммунный ответ, а второй сдерживает размножение раковых клеток, но его пониженная активность увеличивает опасность болезни.

Кроме того, анализ показал, что хроническое воспаление пародонта повышает вероятность рака груди в 1,22 раза. Авторы исследования считают, что работа с этими генами может помочь в борьбе с обоими заболеваниями.